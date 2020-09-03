CORONAVIRUS READINESS| HOW DOES TEXAS STACK UP?
VERIFY | FACT CHECKING VIRAL CORONAVIRUS CLAIMS
VERIFY: NO, YOU CAN'T GET CORONAVIRUS BY EATING CHINESE FOOD
VERIFY: VIRAL 'CORONAVIRUS VS SARS/EBOLA/SWINE FLU' GRAPH IS ACCURATE, BUT LEAVES OUT CONTEXT
VERIFY: IS GRAPH SHOWING HOW INFECTIOUS CORONAVIRUS IS ACCURATE?
VERIFY: CAN YOU GET CORONAVIRUS FROM PACKAGES SHIPPED FROM CHINA?
VERIFY: YES, COMPANIES ARE WORKING TO FIGHT PRICE GOUGING FOR FACE MASKS
VERIFY: ARE CHILDREN LESS SUSCEPTIBLE TO CORONAVIRUS?
VERIFY: HANDWASHING IS BETTER THAN USING HAND SANITIZER
VERIFY: DOES THE CORONAVIRUS TEST REALLY COST $3,000?