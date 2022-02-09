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Early voting begins Monday. Here's who is on the ballot.

We're less than a month away from the the Texas primaries where each party will chose it's candidate for seven statewide seats.

CORPUS CHRISTI, Texas — We're less than a month away from the the Texas primaries where each party will chose it's candidate for seven statewide seats.

Early voting begins Feb. 14, which also falls on Valentines Day. The deadline to request a mail-in ballot is Feb. 18. The Lone Star State will hold it's primary elections on March 1. 

Below you can find information on polling locations and who will be on the ballot. 

Nueces County

Republican Candidates

U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 27

  • ANDREW ALVAREZ
  • CHRIS MAPP
  • MICHAEL CLOUD
  • ERIC MIRELES
  • AJ LOUDERBACK

GOVERNOR

  • RICK PERRY
  • DON HUFFINES
  • KANDY KAYE HORN
  • PAUL BELEW
  • DANNY HARRISON
  • ALLEN B. WEST
  • GREG ABBOTT
  • CHAD PRATHER

LIEUTENANT GOVERNOR

  • TODD M. BULLIS
  • AARON SORRELLS
  • DANIEL MILLER
  • ZACH VANCE
  • TRAYCE BRADFORD
  • DAN PATRICK

ATTORNEY GENERAL

  • KEN PAXTON
  • LOUIE GOHMERT
  • EVA GUZMAN
  • GEORGE P. BUSH

COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS

  • MARK V. GOLOBY
  • GLENN HEGAR

COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

  • TIM WESTLEY
  • VICTOR AVILA
  • BEN ARMENTA
  • WESTON MARTINEZ
  • DON W. MINTON
  • RUFUS LOPEZ
  • DAWN BUCKINGHAM
  • JON SPIERS

COMMISSIONER OF AGRICULTURE

  • SID MILLER
  • CAREY A. COUNSIL
  • JAMES WHITE

RAILROAD COMMISSIONER

  • WAYNE CHRISTIAN
  • DAWAYNE TIPTON
  • TOM SLOCUM JR
  • MARVIN "SARGE" SUMMERS
  • SARAH STOGNER

JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 3

  • DEBRA LEHRMANN

JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 5

  • REBECA HUDDLE

JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 9

  • DAVID J. SCHENCK
  • EVAN YOUNG

JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 2

  • MARY LOU KEEL

JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 5

  • CLINT MORGAN
  • SCOTT WALKER

JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 6

  • JESSE F. MCCLURE, III

MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 2

  • HILDA GARZA DESHAZO
  • LJ FRANCIS

STATE SENATOR, DISTRICT 20

  • WESTLEY WRIGHT
  • JOHNNY PARTAIN

STATE SENATOR, DISTRICT 27

  • ISREAL SALINAS
  • ADAM HINOJOSA
  • RAUL TORRES

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 32

  • TODD HUNTER

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 34

  • JAMES HERNANDEZ
  • CAROLYN VAUGHN

JUSTICE, 13TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 3

  • YSMAEL FONSECA
  • AARON PEÑA

DISTRICT JUDGE, 105TH JUDICIAL DISTRICT

  • JACK W. PULCHER

DISTRICT JUDGE, 117TH JUDICIAL DISTRICT

  • BILL KELLY
  • SUSAN BARCLAY

DISTRICT JUDGE, 148TH JUDICIAL DISTRICT

  • DAVID KLEIN

DISTRICT JUDGE, 319TH JUDICIAL DISTRICT

  • DAVID STITH

COUNTY JUDGE

  • CONNIE SCOTT

COUNTY COURT AT LAW NO. 1

  • TODD ROBINSON

COUNTY COURT AT LAW NO. 4

  • MARK H. WOERNER

COUNTY COURT AT LAW NO. 5

  • TIM MCCOY

DISTRICT CLERK

  • ANNE LORENTZEN

COUNTY CLERK

  • KARA SANDS

COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 4

  • BRENT CHESNEY

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 1, PLACE 2

  • MANUEL MANNY RANGEL III

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 1, PLACE 3

  • BERNICE PEREZ - BEEM

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2, PLACE 2

  • THELMA L. RODRIGUEZ

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 3

  • LARRY LAWRENCE

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 4

  • DUNCAN NEBLETT JR
  • MICHAEL WHITE

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 5, PLACE 2

  • HERMILO MILO PENA JR

Democratic Candidates

U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 27

  • MACLOVIO PEREZ JR
  • ANTHONY J TRISTAN
  • VICTOR MELGOZA

GOVERNOR

  • BETO O'ROURKE
  • MICHAEL COOPER
  • INOCENCIO (INNO) BARRIENTEZ
  • JOY DIAZ
  • RICH WAKELAND

LIEUTENANT GOVERNOR

  • MIKE COLLIER
  • CARLA BRAILEY
  • MICHELLE BECKLEY

ATTORNEY GENERAL

  • JOE JAWORSKI
  • ROCHELLE MERCEDES GARZA
  • MIKE FIELDS
  • LEE MERRITT
  • S. "TBONE" RAYNOR

COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS

  • ANGEL LUIS VEGA
  • TIM MAHONEY
  • JANET T. DUDDING

COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

  • JAY KLEBERG
  • SANDRAGRACE MARTINEZ
  • MICHAEL LANGE
  • JINNY SUH

COMMISSIONER OF AGRICULTURE

  • ED IRESON
  • SUSAN HAYS

RAILROAD COMMISSIONER

  • LUKE WARFORD

JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 3

  • ERIN A NOWELL

JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 5

  • AMANDA REICHEK

JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 9

  • JULIA MALDONADO

JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 5

  • DANA HUFFMAN

JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 6

  • ROBERT JOHNSON

MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 2

  • PETE GARCIA
  • THOMAS GARCIA
  • VICTOR PEREZ
  • WAYNE RAASCH
  • MICHAEL VARGAS

STATE SENATOR, DISTRICT 20

  • JUAN "CHUY" HINOJOSA

STATE SENATOR, DISTRICT 27

  • MORGAN LAMANTIA
  • ALEX DOMINGUEZ
  • SARA STAPLETON-BARRERA
  • SALOMON TORRES

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 34

  • ABEL HERRERO

JUSTICE, 13TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 3

  • LETICIA HINOJOSA

DISTRICT JUDGE, 94TH JUDICIAL DISTRICT

  • BOBBY GALVAN

DISTRICT JUDGE, 117TH JUDICIAL DISTRICT

CELINA LOPEZ LEON

RENE C FLORES

DISTRICT JUDGE, 148TH JUDICIAL DISTRICT

  • CARLOS VALDEZ

COUNTY JUDGE

  • BARBARA CANALES

COUNTY COURT AT LAW NO. 1

  • MELISSA "MEL" MADRIGAL
  • CASSIE BONILLA

COUNTY COURT AT LAW NO. 2

  • LISA GONZALES

COUNTY COURT AT LAW NO. 3

  • DEEANNE GALVAN

DISTRICT CLERK

  • MARIA C (KINA) VENTURA

COUNTY CLERK

  • RUELL ECTOR GAUNA

COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 2

  • JOE A. (JAG) GONZALEZ
  • CINIA CLARICH MONTOYA
  • GERALD G GARZA

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 1, PLACE 2

  • HENRY SANTANA

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 1, PLACE 3

LUCY RUBIO

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 5, PLACE 2

  • ARMANDO B GONZALEZ JR

Early Voting Locations

Credit: cctexas.com

For more information on the Texas election, visit VoteTexas.gov here.

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