Early voting begins Monday. Here's who is on the ballot.

CORPUS CHRISTI, Texas — We're less than a month away from the the Texas primaries where each party will chose it's candidate for seven statewide seats.
Early voting begins Feb. 14, which also falls on Valentines Day. The deadline to request a mail-in ballot is Feb. 18. The Lone Star State will hold it's primary elections on March 1.
Below you can find information on polling locations and who will be on the ballot.
Nueces County
Republican Candidates
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 27
- ANDREW ALVAREZ
- CHRIS MAPP
- MICHAEL CLOUD
- ERIC MIRELES
- AJ LOUDERBACK
GOVERNOR
- RICK PERRY
- DON HUFFINES
- KANDY KAYE HORN
- PAUL BELEW
- DANNY HARRISON
- ALLEN B. WEST
- GREG ABBOTT
- CHAD PRATHER
LIEUTENANT GOVERNOR
- TODD M. BULLIS
- AARON SORRELLS
- DANIEL MILLER
- ZACH VANCE
- TRAYCE BRADFORD
- DAN PATRICK
ATTORNEY GENERAL
- KEN PAXTON
- LOUIE GOHMERT
- EVA GUZMAN
- GEORGE P. BUSH
COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS
- MARK V. GOLOBY
- GLENN HEGAR
COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
- TIM WESTLEY
- VICTOR AVILA
- BEN ARMENTA
- WESTON MARTINEZ
- DON W. MINTON
- RUFUS LOPEZ
- DAWN BUCKINGHAM
- JON SPIERS
COMMISSIONER OF AGRICULTURE
- SID MILLER
- CAREY A. COUNSIL
- JAMES WHITE
RAILROAD COMMISSIONER
- WAYNE CHRISTIAN
- DAWAYNE TIPTON
- TOM SLOCUM JR
- MARVIN "SARGE" SUMMERS
- SARAH STOGNER
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 3
- DEBRA LEHRMANN
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 5
- REBECA HUDDLE
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 9
- DAVID J. SCHENCK
- EVAN YOUNG
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 2
- MARY LOU KEEL
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 5
- CLINT MORGAN
- SCOTT WALKER
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 6
- JESSE F. MCCLURE, III
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 2
- HILDA GARZA DESHAZO
- LJ FRANCIS
STATE SENATOR, DISTRICT 20
- WESTLEY WRIGHT
- JOHNNY PARTAIN
STATE SENATOR, DISTRICT 27
- ISREAL SALINAS
- ADAM HINOJOSA
- RAUL TORRES
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 32
- TODD HUNTER
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 34
- JAMES HERNANDEZ
- CAROLYN VAUGHN
JUSTICE, 13TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 3
- YSMAEL FONSECA
- AARON PEÑA
DISTRICT JUDGE, 105TH JUDICIAL DISTRICT
- JACK W. PULCHER
DISTRICT JUDGE, 117TH JUDICIAL DISTRICT
- BILL KELLY
- SUSAN BARCLAY
DISTRICT JUDGE, 148TH JUDICIAL DISTRICT
- DAVID KLEIN
DISTRICT JUDGE, 319TH JUDICIAL DISTRICT
- DAVID STITH
COUNTY JUDGE
- CONNIE SCOTT
COUNTY COURT AT LAW NO. 1
- TODD ROBINSON
COUNTY COURT AT LAW NO. 4
- MARK H. WOERNER
COUNTY COURT AT LAW NO. 5
- TIM MCCOY
DISTRICT CLERK
- ANNE LORENTZEN
COUNTY CLERK
- KARA SANDS
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 4
- BRENT CHESNEY
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 1, PLACE 2
- MANUEL MANNY RANGEL III
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 1, PLACE 3
- BERNICE PEREZ - BEEM
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2, PLACE 2
- THELMA L. RODRIGUEZ
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 3
- LARRY LAWRENCE
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 4
- DUNCAN NEBLETT JR
- MICHAEL WHITE
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 5, PLACE 2
- HERMILO MILO PENA JR
Democratic Candidates
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 27
- MACLOVIO PEREZ JR
- ANTHONY J TRISTAN
- VICTOR MELGOZA
GOVERNOR
- BETO O'ROURKE
- MICHAEL COOPER
- INOCENCIO (INNO) BARRIENTEZ
- JOY DIAZ
- RICH WAKELAND
LIEUTENANT GOVERNOR
- MIKE COLLIER
- CARLA BRAILEY
- MICHELLE BECKLEY
ATTORNEY GENERAL
- JOE JAWORSKI
- ROCHELLE MERCEDES GARZA
- MIKE FIELDS
- LEE MERRITT
- S. "TBONE" RAYNOR
COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS
- ANGEL LUIS VEGA
- TIM MAHONEY
- JANET T. DUDDING
COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
- JAY KLEBERG
- SANDRAGRACE MARTINEZ
- MICHAEL LANGE
- JINNY SUH
COMMISSIONER OF AGRICULTURE
- ED IRESON
- SUSAN HAYS
RAILROAD COMMISSIONER
- LUKE WARFORD
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 3
- ERIN A NOWELL
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 5
- AMANDA REICHEK
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 9
- JULIA MALDONADO
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 5
- DANA HUFFMAN
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 6
- ROBERT JOHNSON
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 2
- PETE GARCIA
- THOMAS GARCIA
- VICTOR PEREZ
- WAYNE RAASCH
- MICHAEL VARGAS
STATE SENATOR, DISTRICT 20
- JUAN "CHUY" HINOJOSA
STATE SENATOR, DISTRICT 27
- MORGAN LAMANTIA
- ALEX DOMINGUEZ
- SARA STAPLETON-BARRERA
- SALOMON TORRES
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 34
- ABEL HERRERO
JUSTICE, 13TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 3
- LETICIA HINOJOSA
DISTRICT JUDGE, 94TH JUDICIAL DISTRICT
- BOBBY GALVAN
DISTRICT JUDGE, 117TH JUDICIAL DISTRICT
CELINA LOPEZ LEON
RENE C FLORES
DISTRICT JUDGE, 148TH JUDICIAL DISTRICT
- CARLOS VALDEZ
COUNTY JUDGE
- BARBARA CANALES
COUNTY COURT AT LAW NO. 1
- MELISSA "MEL" MADRIGAL
- CASSIE BONILLA
COUNTY COURT AT LAW NO. 2
- LISA GONZALES
COUNTY COURT AT LAW NO. 3
- DEEANNE GALVAN
DISTRICT CLERK
- MARIA C (KINA) VENTURA
COUNTY CLERK
- RUELL ECTOR GAUNA
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 2
- JOE A. (JAG) GONZALEZ
- CINIA CLARICH MONTOYA
- GERALD G GARZA
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 1, PLACE 2
- HENRY SANTANA
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 1, PLACE 3
LUCY RUBIO
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 5, PLACE 2
- ARMANDO B GONZALEZ JR
Early Voting Locations
For more information on the Texas election, visit VoteTexas.gov here.
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