Early voting coming to an end, here's what you need to know

CORPUS CHRISTI, Texas — Early voting is coming to an end and if you have not made your way to a polling location to cast your vote, you still have time.
As of Thursday morning, over ten thousand Nueces County residents have made their way to the polls and cast their ballot. Early voting ends Friday, February 25 and Election Day is Tuesday, March 1.
Primary elections are all about electing your representative for your party. The headline campaign for many Texans this election is the race for governor but there are many local races right here in the Coastal Bend that are just as important.
"There are so many things that happen at the local level that affect what goes up to your state level and national level,” said Barbie Baker, Nueces County Republican Chair.
“Working at that local level getting those local representatives that's the most important it's going to determine how much of a voice our county has.”
Joseph Ramirez with the Nueces County Democratic Party also reminds residents that local races are extremely important.
"We have a lot of important races that affect the daily lives of everybody here in Nueces County such as judicial races, commissioner’s races, and positions that will be run in the courthouse,” said Ramirez.
For voting locations, click here.
Below is a sampling of federal and statewide races.
Republican Candidates
U.S. REPRESENTATIVE DISTRICT 15
- MONICA DE LA CRUZ
- STEVE SCHMUKER JR.
- MAURO GARZA
- JOHN C. LERMA
- RYAN KRAUSE
- SARA CANADY
- AIZAR CAVAZOS
- VANGELA CHURCHILL
- ANGELA JUAREZ
U.S. REPRESENTATIVE DISTRICT 27
- AJ LOUDERBACK
- CHRIS MAPP
- ANDREW ALVAREZ
- ERIC MIRELES
- MICHAEL CLOUD
U.S. REPRESENTATIVE DISTRICT 28
- STEVEN FOWLER
- CASSY GARCIA
- ED CABRERA
- WILLIE VASQUEZ NG
- ERIC HOHMAN
- ROLANDO RODRIGUEZ
- SANDRA WHITTEN
U.S. REPRESENTATIVE DISTRICT 34
- MAYRA FLORES
- GREGORY SCOTT KUNKLE JR.
- FRANK MCCAFFREY
- JUANA CANTU-CABRERA
GOVERNOR
- RICK PERRY
- KANDY KAYE HORN
- DANNY HARRISON
- PAUL BELEW
- DON HUFFINES
- CHAD PRATHER
- ALLEN B. WEST
- GREG ABBOTT
LIEUTENANT GOVERNOR
- TODD M. BULLIS
- ZACH VANCE
- DAN PATRICK
- DANIEL MILLER
- AARON SORRELLS
- TRAYCE BRADFORD
ATTORNEY GENERAL
- LOUIE GOHMERT
- EVA GUZMAN
- KEN PAXTON
- GEORGE P. BUSH
COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS
- MARK V. GOLOBY
- GLENN HEGAR
COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
- TIM WESTLEY
- RUFUS LOPEZ
- JON SPIERS
- VICTOR AVILA
- DAWN BUCKINGHAM
- WESTON MARTINEZ
- BEN ARMENTA
- DON W. MINTON
COMMISSIONER OF AGRICULTURE
- SID MILLER
- CAREY A. COUNSIL
- JAMES WHITE
RAILROAD COMMISSIONER
- MARVIN "SARGE" SUMMERS
- TOM SLOCUM JR
- WAYNE CHRISTIAN
- SARAH STOGNER
- DAWAYNE TIPTON
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 3
- DEBRA LEHRMANN
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 5
- REBECA HUDDLE
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 9
- EVAN YOUNG
- DAVID J. SCHENCK
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 2
- MARY LOU KEEL
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 5
- SCOTT WALKER
- CLINT MORGAN
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 6
- JESSE F. MCCLURE, III
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 2
- HILDA GARZA DESHAZO
- LJ FRANCIS
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 3
- LANA JEAN HOLLAND
- KEN MORROW
STATE SENATOR, DISTRICT 18
- LOIS W. KOLKHORST
STATE SENATOR, DISTRICT 20
- JOHNNY PARTAIN
- WESTLEY WRIGHT
STATE SENATOR, DISTRICT 21
- JULIE DAHLBERG
STATE SENATOR, DISTRICT 27
- ISRAEL SALINAS
- ADAM HINOJOSA
- RAUL TORRES
STATE REPRESENTATIVE, DISTRICT 31
- MIKE MONREAL
- RYAN GUILLEN
- ALENA BERLANGA
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 32
- TODD HUNTER
STATE REPRESENTATIVE, DISTRICT 34
- JAMES HERNANDEZ
- CAROLYN VAUGHN
STATE REPRESENTATIVE, DISTRICT 43
- J.M. LOZANO
JUSTICE, 4TH COURT OF CRIMINAL APPEALS DISTRICT, PLACE 6
- TODD MCCRAY
JUSTICE, 4TH COURT OF CRIMINAL APPEALS DISTRICT, PLACE 7 UNEXPIRED TERM
- LORI I. VALENZUELA
JUSTICE, 13TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 3
- YSMAEL FONSECA
- AARON PEÑA
DISTRICT JUDGE, 36TH JUDICIAL DISTRICT
- STARR BAUER
DISTRICT JUDGE, 105TH JUDICIAL DISTRICT
- JACK W. PULCHER
DISTRICT JUDGE, 117TH JUDICIAL DISTRICT
- BILL KELLY
- SUSAN BARCLAY
DISTRICT JUDGE, 148TH JUDICIAL DISTRICT
- DAVID KLEIN
DISTRICT JUDGE, 156TH JUDICIAL DISTRICT
- PATRICK L. FLANIGAN
DISTRICT JUDGE, 267TH JUDICIAL DISTRICT
- JULIE BAUKNIGHT
DISTRICT JUDGE, 319TH JUDICIAL DISTRICT
- DAVID STITH
Democratic Candidates
U.S. REPRESENTATIVE DISTRICT 15
- MICHELLE VALLEJO
- JULIO GARZA
- VANESSA STEPHANIE TIJERINA
- JOHN VILLARREAL RIGNEY
- RUBEN RAMIREZ
- ELIZA ALVARADO
U.S. REPRESENTATIVE DISTRICT 27
- MACLOVIO PEREZ JR.
- ANTHONY J. TRISTAN
- VICTOR MELGOZA
U.S. REPRESENTATIVE DISTRICT 28
- TANNYA JUDITH BENAVIDES
- HENRY CUELLAR
- JESSICA CISNEROS
U.S. REPRESENTATIVE DISTRICT 34
- VICENTE GONZALEZ
- DIEGO ZAVALA
- WILLIAM THOMPSON
- BEATRIZ REYNOSO
- OSBERT RODRIGUEZ HARO
- FILEMON MEZA
- LAURA CISNEROS
GOVERNOR
- MICHAEL COOPER
- RICH WAKELAND
- BETO O'ROURKE
- JOY DIAZ
- INOCENCIO "INNO" BARRIENTEZ
LIEUTENANT GOVERNOR
- MIKE COLLIER
- MICHELLE BECKLEY
- CARLA BRAILEY
ATTORNEY GENERAL
- MIKE FIELDS
- ROCHELLE MERCEDES GARZA
- JOE JAWORSKI
- S. "TBONE" RAYNOR
- LEE MERRITT
COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS
- JANET T. DUDDING
- ANGEL LUIS VEGA
- TIM MAHONEY
COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
- JINNY SUH
- JAY KLEBERG
- SANDRAGRACE MARTINEZ
- MICHAEL LANGE
COMMISSIONER OF AGRICULTURE
- ED IRESON
- SUSAN HAYS
RAILROAD COMMISSIONER
- LUKE WARFORD
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 3
- ERIN A NOWELL
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 5
- AMANDA REICHEK
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 9
- JULIA MALDONADO
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 5
- DANA HUFFMAN
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 6
- ROBERT JOHNSON
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 2
- VICTOR PEREZ
- THOMAS GARCIA
- PETE GARCIA
- WAYNE RAASCH
- MICHAEL VARGAS
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 3
- MARISA B. PEREZ-DIAZ
STATE SENATOR, DISTRICT 18
- JOSH TUTT
STATE SENATOR, DISTRICT 20
- JUAN “CHUY” HINOJOSA
STATE SENATOR, DISTRICT 21
- JUDITH ZAFFIRINI
STATE SENATOR, DISTRICT 27
- MORGAN LAMANTIA
- ALEX DOMINGUEZ
- SARA STAPLETON-BARRERA
- SALOMON TORRES
STATE REPRESENTATIVE, DISTRICT 31
- MARTHA M. GUTIERREZ
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 34
- ABEL HERRERO
JUSTICE, 4TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 6
- IRENE RIOS
JUSTICE, 4TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 7 UNEXPIRED TERM
- REBECCA “BECKIE” PALOMO
JUSTICE, 13TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 3
- LETICIA HINOJOSA
DISTRICT JUDGE, 94TH JUDICIAL DISTRICT
- BOBBY GALVAN
DISTRICT JUDGE, 117TH JUDICIAL DISTRICT
- RENE C FLORES
- CELINA LOPEZ LEON
DISTRICT JUDGE, 148TH JUDICIAL DISTRICT
- CARLOS VALDEZ
DISTRICT JUDGE, 229TH JUDICIAL DISTRICT
- BALDEMAR “BALDE” GARZA