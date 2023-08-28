Friday Night Sports Blitz Rankings: Week 2

CORPUS CHRISTI, Texas — Week 1 of the high school football season is in the books and the Friday Night Sports Blitz rankings look a bit different heading into Week 2.
LARGE SCHOOL (5A/4A):
1) Gregory-Portland (1-0; @ Carroll Thurs.)
2) Miller (1-0; @ El Campo Fri.)
3) Flour Bluff (1-0; vs. Laredo United South Fri.)
4) Veterans Memorial (1-0; @ Alice Fri.)
5) Calallen (0-1; vs. Mexico City Fri.)
Other: Alice (1-0), Ingleside (1-0); Beeville Jones (1-0)
SMALL SCHOOL (3A/2A):
1) Refugio (0-1; vs. London Fri.)
2) Taft (1-0; vs. Mathis Fri.)
3) London (1-0; @ Refugio Fri.)
4) San Diego (1-0; vs. Kingsville King Thurs.)
5) Three Rivers (0-1; vs. Nixon-Smiley Fri.)
Other: Freer (1-0), Falfurrias (1-0), Agua Dulce (1-0)
WEEK 2 - BLITZ GAME OF THE WEEK:
Veterans Memorial (1-0) at Alice (1-0) - Fri. 7:30 PM