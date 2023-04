H.S. Baseball Playoffs: Scores, Schedule and Highlights

The road to Round Rock and Austin is about to get underway for Coastal Bend teams.

CORPUS CHRISTI, Texas — Here are where the local teams will be playing the baseball playoffs, which will finish in mid-June at the state tournament in Round Rock (5A, 3A, 2A and 1A) and Austin (4A).

BI-DISTRICT ROUND:

CLASS 5A:

#2 Ray/#14 Veterans Memorial winner vs. TBA

#2 Ray/#14 Veterans Memorial loser vs. TBA

#19 Carroll/Victoria East winner vs. TBA

King/Gregory-Portland winner vs. TBA

CLASS 4A:

#1 Sinton vs. Somerset

Best 2-Of-3 Series:

G1: Thurs. 5/4, 6 PM @ Somerset

G2: Fri. 5/5, 5:30 PM @ Sinton

G3: 30 min. after (if nec.)

#12 Robstown vs. La Feria/Port Isabel - TBA

#13 Calallen vs. Rio Grande City Grulla

Best 2-of-3 Series:

G1: Thurs. 5/4, 7 PM @ Rio Grande City Grulla

G2: Fri. 5/5, 5:30 PM @ Calallen

G3: 30 min. after (if nec.)

Rockport-Fulton vs. Devine

Best 2-of-3 Series (@ Kenedy):

G1: Fri. 5/5, 7 PM

G2: Sat. 5/6, 2 PM

G3: 30 min. after G2 (if nec.)

Tuloso-Midway vs. Hidalgo/Zapata loser - TBA

*Alice/Bishop winner vs. Hidalgo/Zapata winner - TBA

*31-4A 4th-Seed Tiebreaker: Mon. 7 PM @ Robstown

Orange Grove vs. Pleasanton

Best 2-of-3 Series:

G1: Thurs. 5/4, 7 PM @ Pleasanton

G2: Fri. 5/5, 7 PM @ Orange Grove

G3: Sat. 5/6, 2 PM @ Three Rivers

CLASS 3A:

#1 London vs. Mathis

Best 2-of-3 Series:

G1: Fri. 5/5, 7 PM @ London

G2: Sat. 5/6, 12 PM @ Mathis

G3: 30 min. after (if nec.)

Taft vs. Hebbronville - TBA

Santa Gertrudis Academy vs. Goliad

Best 2-of-3 Series:

G1: Fri. 5/5, 7 PM @ Texas A&M-Kingsville

G2: Sat. 5/6, 5 PM @ Goliad

G3: 30 min. after (if nec.)

George West vs. #22 Banquete

Best 2-of-3 Series (@ Coastal Bend College)

G1: Fri. 5/5, 7 PM

G2: Sat. 5/6, 1 PM

G3: 30 min. after (if nec.)

CLASS 2A:

Freer vs. Port Aransas - TBA

Riviera Kaufer vs. Refugio

Best 2-of-3 Series (@ Aransas Pass):

G1: Fri. 5/5, 7 PM

G2: Sat. 5/6, 1 PM

G3: 30 min. after (if nec.)

Skidmore-Tynan vs. Premont

Best 2-of-3 Series:

G1: Fri. 5/5, 7 PM @ Skidmore-Tynan

G2: Sat. 5/6, 1 PM @ Premont

G3: 30 min. after (*if nec.)

Agua Dulce vs. Kenedy

Best 2-of-3 Series (@ San Diego):

G1: Thurs. 5/4, 7 PM

G2: Fri. 5/5, 7 PM

G3: Sat. 5/6, 2 PM